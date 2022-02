Lazio, Acerbi può dire addio: Juve e Milan interessate

14-02-2022 16:51

E’ un momento difficile per Francesco Acerbi. Dopo aver discusso con gli ultras della Lazio dopo alcune dichiarazioni non gradite dalla frangia estremista del tifo biancoceleste, il difensore campione d’Europa si è infortunato e alla fine non recupererà per il match contro il Porto in Europa League.

Acerbi dovrebbe rientrare dopo il 21. Non solo, specialmente dopo aver rotto con la curva nord, il futuro di Acerbi sembra lontano dalla Capitale, nonostante il contratto prolungato fino al 2025. Piace a Juventus e Milan, che vorrebbe trovare un sostituto di Romagnoli: quest’ultimo, in scadenza con i rossoneri, avrebbe mostrato interesse proprio per la Lazio.

