Lazio, Acerbi sempre più verso la cessione a giugno

02-03-2022 18:29

La Lazio sta pensando da tempo di rifarsi il look in difesa, ma per fare ciò occorrerà per forza qualche uscita. Al momento il nome forte per lasciare Formello è quello di Francesco Acerbi, 34enne ormai inviso a gran parte della tifoseria biancoceleste.

Non si prospetta tuttavia un cessione semplice, e questo a causa del suo ingaggio da 2,2 milioni di euro fino al 2025, tra l’altro da considerare assieme all’indennizzo che la squadra che vorrà accoglierlo dovrà pagare per il cartellino.

Quasi certamente Acerbi lascerà la Lazio, scrive il Tempo, ma le trattative andranno sicuramente per le lunghe.

OMNISPORT