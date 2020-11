Lazio, allarme giallo per Inzaghi

Venticinque cartellini gialli in otto giornate.

Anche nella stagione 2020-2021 sarà possibile effettuare cinque sostituzioni, come nella seconda parte della scorsa annata. Una decisione presa dalle istituzioni calcistiche per fronteggiare le tante partite ravvicinate, conseguenza dell’inizio tardivo della stagione a causa della pandemia di Coronavirus.

Eppure in casa Lazio c’è preoccupazione per l’elevato numero di cartellini gialli subiti nella prima parte di campionato. Sono ben 25 in otto giornate.

La Lazio, come scrive il ‘Corriere dello Sport’, è la squadra più ammonita della Serie A, davanti a Sampdoria (22), Spezia e Milan (20). Ma non la più cattiva, in quanto ai giocatori biancocelesti sono stati fischiati “appena” 100 falli.

I capitolini hanno quindi il rapporto più basso tra falli commessi e gialli subiti, uno ogni 3,8 falli in media per prendere un’ammonizione, come rivelano le statistiche Opta.

Numeri che Simone Inzaghi vorrebbe si invertissero presto in vista del rush finale del 2020.

