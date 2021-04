Lazio-Benevento 5-3: Immobile protagonista, le pagelle

Quinta vittoria consecutiva in campionato per la Lazio che, con una gara ancora da recuperare, torna ad iscriversi alla corsa per un posto nella prossima Champions League: pirotecnico 5-3 rifilato al Benevento e caratterizzato da tanti episodi da moviola che hanno infiammato l’Olimpico.

Il grande protagonista è Immobile, nel bene e nel male: quando colpisce il palo al volo e quando propizia la rete del vantaggio, costringendo Depaoli ad una sfortunata deviazione nella sua porta. Il 2-0, però, è tutto suo: tocco delizioso a superare Montipò e goal numero 150 in Serie A. Ma lo spietato Ciro dimostra di avere anche un cuore d’oro quando lascia il rigore del 3-0 a Correa, atterrato dal portiere sannita: il ‘Tucu’ lo spiazza con estrema lucidità. Sul finale di frazione è Sau a ridare speranza a Pippo Inzaghi con un destro a giro imparabile per Reina.

Speranza affossata in avvio di ripresa da un’altra carambola sfavorevole al Benevento: quello di Correa è un passaggio in mezzo all’area che Montipò ricaccia oltre la linea di porta nel tentativo di respinta. Sull’Olimpico si scatena un violento temporale, concentrato in particolare nei pressi della porta giallorossa: Gaich colpisce nelle parti basse Milinkovic-Savic in area e Ghersini concede il rigore con l’ausilio del VAR; stavolta è Immobile a presentarsi sul dischetto, ma la sua conclusione è preda di Montipò che si supera anche su Fares.

Il terzo penalty di giornata è frutto di una trattenuta di Marusic su Ionita: Viola è freddo e non sbaglia. Il Benevento inizia a credere nella clamorosa rimonta e trova anche il terzo sigillo con un colpo di testa di Lapadula, annullato per una leggera spinta di Caldirola ai danni di Immobile. Ma il forcing ospite è costante e obbliga la Lazio a chiudersi: Reina vola sulla botta di Depaoli ma deve inchinarsi all’incornata di Glik che mette del pepe sul match a pochi minuti dalla fine. Proprio allo scadere, è Immobile a siglare la personale doppietta in contropiede sfruttando il baricentro alto dei campani, tutti sbilanciati in avanti a caccia del pari.

IL TABELLINO

LAZIO-BENEVENTO 5-3

Marcatori: 10′ aut. Depaoli (L), 20′, 96′ Immobile (L), 37′ rig. Correa (L), 45′ Sau (B), 48′ aut. Montipò (L), 63′ Viola (B), 85′ Glik (B)

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (56′ Parolo), Luis Alberto (70′ Akpa-Akpro, 88′ Hoedt), Fares (57′ Lulic); Correa (70′ Muriqi), Immobile. All. Farris (in sostituzione di Simone Inzaghi)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia (57′ Caldirola); Schiattarella (57′ Viola), Ionita (78′ Iago Falque), Improta; Sau (46′ Dabo), Insigne; Gaich (57′ Lapadula). All. Filippo Inzaghi

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Montipò (B), Schiattarella (B), Glik (B), Akpa-Akpro (L), Parolo (L)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 18-04-2021 17:25