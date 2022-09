Lazio, brutte notizie per Sarri: un giocatore rischia di tornare nel 2023

24-09-2022 19:24

Brutta notizia per Sarri e per la Lazio: lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra per Casale, un infortunio che rischia di veder lontano il giocatore dai campi di gioco fino al 2023.

Questo il comunicato del club: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto in data odierna in Clinica Padeia ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra”.