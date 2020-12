Lazio, ecco gli obiettivi di mercato

La Lazio si appresta ad affrontare una seconda parte di stagione davvero lunga: oltre a dover contiuare la sua scalata in campionato, i biancocelesti dovranno affrontare anche la Coppa Italia e gli Ottavi di Champions. Con la rosa attuale, sostenere tre competizioni al massimo livello è davvero complicato, soprattutto considerando lo scarsissimo rendimento dei nuovi acquisti. Le ultime sessioni di mercato di Igli Tare, infatti, sono state a dir poco deludenti e non all’altezza di una squadra che punta al Top. A pensarci con calma, l’unico nuovo innesto di reale valore negli ultimi due anni è stato Lazzari. Troppo poco.

Ecco perchè, secondo “Il Messaggero”, la Lazio sarebbe pronta a cogliere l’occasione Samuel Umtiti, Campione del Mondo in carica con la Francia. Il centrale francese non vive un bel periodo in Catalogna, e si parla anche di un possibile divorzio dal Barcellona.

Il sogno estivo di Igli Tare, non è un segreto, si chiama Lisandro Martinez, ma questa sarebbe un’operazione da concludere solamente per giugno. Come alternativa, nei giorni scorsi è uscita la pista dello svincolato Romulo, già ex della squadra di Simone Inzaghi.

In lista ci sono anche Bradaric del Lilla e Kamenovic del Cukaricki.

OMNISPORT | 31-12-2020 14:25