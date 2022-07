Lazio, ecco il portiere: in arrivo Maximiano

09-07-2022 22:24

Come riporta Sky Sport, la Lazio ha trovato il portiere per la prossima stagione. Per i biancocelesti è in arrivo Maximiano dal Granada, la trattativa è ormai in chiusura: operazione da 10 milioni di euro più bonus, con la fumata bianca definitiva attesa a breve.

Potrebbe invece essere Provedel il secondo portiere: c’è già l’accordo con l’entourage del giocatore, manca quello con lo Spezia.

