Lazio eliminata, i rimpianti di Maurizio Sarri

24-02-2022 22:10

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha espresso la sua amarezza per l’eliminazione dei suoi dall’Europa League ad opera del Porto: “La più bella Lazio della stagione? È stata una buona partita, ci lascia l’amaro in bocca perché potevamo trovare la qualificazione. Abbiamo sbagliato dieci minuti, poi nel finale avessimo pareggiato prima avremmo potuto ottenere almeno i supplementari”.

“Sapevamo di affrontare una squadra forte – ha continuato l’allenatore toscano -, che l’anno scorso ha fatto i quarti di Champions. Sono una squadra che in pochi mesi ha eliminato Milan e Juventus, sono forti. In queste due partite abbiamo avuto la sensazione di poterci stare e qualificarci. C’è rammarico ma prendiamo gli aspetti positivi, con uno spirito in grande crescita e finalmente ora potremo un po’ allenarci”.

OMNISPORT