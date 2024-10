Lazio-Empoli 2-1: Pedro e Zaccagni firmano la rimonta, Baroni terzo, agganciata la Juve, Castellanos sbaglia un rigore

I top e flop della gara: Zaccagni, Dia e Nuno Tavares restano tra i migliori della gara; Provedel e Castellanos da rivedere. Bene Vasquez, male Grassi

E’ qui la festa, all’Olimpico, dove i tifosi biancocelesti cantano e ballano sulle note di Pedro, indimenticata hit di Raffaella Carrà. Un gol micidiale di destro al’84’ di Pedro, sotto l’incrocio dei pali, batte Vasquez e consente alla Lazio di battere 2-1 l’Empoli dopo una gara prima riacciuffata e poi per lunga parte bloccata. Iniziano bene gli uomini di D’Aversa con la rete al 9′ di gioco di Esposito che sfrutta un’uscita maldestra di Provedel. L’Empoli resiste ma solo per 45 minuti: Zaccagni trova la rete del pareggio, con un colpo di testa su assist di Nuno Tavares e ristabilisce l’equilibrio. Dal secondo tempo il poi è dominio per gli uomini di Baroni che prima sprecano il match point con un calcio di rigore sbagliato da Castellanos (parato dal portiere colombiano) e poi all’ 84′ trovano il gol-partita. La Lazio, alla terza vittoria di fila tra campionato ed Europa League, aggancia la Juve al terzo posto con 13 punti. I toscani, invece, si fermano in nona posizione con 10 punti in classifica e perdono l’imbattibilità dopo sette giornate di campionato.

Lazio-Empoli, la chiave tattica della partita

Lazio in campo con il solito 4-2-3-1: Baroni opta per Dia alle spalle di Castellanos, con Zaccagni e Isaksen sulle fasce. Guendouzi a centrocampo con Rovella, Gila in coppia con Romagnoli in difesa. D’Aversa, invece, dispone l’Empoli con il 3-5-2 con la coppia d’attacco Esposito – Solbakken; Anjorin da mezzala, Gyasi tutta fascia. Grassi a guidare il centrocampo, Ismajli la difesa.

Durante il corso della gara la Lazio non riesce a penetrare per vie centrali a causa della grande densità dell’Empoli a centrocampo e tenta di cambiare il gioco per cogliere in profondità Zaccagni o Isaksen sulle fasce. L’Empoli mantiene una grande compattezza e cerca il contropiede per tentare di colpire i biancocelesti.

Lazio: ancora un gol subito dai biancocelesti nei primi minuti

La Lazio ci ricasca e prende gol nei primi minuti di gioco. Con quello di oggi contro l’Empoli, a firma di Esposito al 9′, sono ben sette i gol incassati dalla squadra di Baroni poco dopo l’inizio del match o della ripresa. Era successo già contro Venezia, Udinese, Milan, il Verona e poi contro la Viola al Franchi, con la rete presa dopo 4 minuti dall’inizio della ripresa. Un vizio che, a quanto pare, la Lazio non è riuscita ancora a togliersi.

I top e flop della Lazio

Pedro 7.5. Entra al 73′ al posto di Isaksen e risolve la gara con un tiro potentissimo sul primo palo, sotto la traversa.

Entra al 73′ al posto di Isaksen e risolve la gara con un tiro potentissimo sul primo palo, sotto la traversa. Zaccagni 7. Trova la rete del pareggio con un colpo di testa perfetto: dall’interno dell’area riesce a sfruttare un cross di Nuno Tavares e ad indirizzare il pallone sul secondo palo.

Trova la rete del pareggio con un colpo di testa perfetto: dall’interno dell’area riesce a sfruttare un cross di Nuno Tavares e ad indirizzare il pallone sul secondo palo. Dia 6.5. Conquista un calcio di rigore: in area scarta in velocità Pezzella che lo atterra.

Conquista un calcio di rigore: in area scarta in velocità Pezzella che lo atterra. Nuno Tavares 6.5. L’esterno sinistro è il migliore della difesa biancoceleste, si esalta in fase offensiva dove prima fornisce un assist e poi serve un pallone a Dia da cui nasce un calcio di rigore per la Lazio.

L’esterno sinistro è il migliore della difesa biancoceleste, si esalta in fase offensiva dove prima fornisce un assist e poi serve un pallone a Dia da cui nasce un calcio di rigore per la Lazio. Provedel 5.5. Si riscatta con alcune parate evitano il raddoppio dell’Empoli ma pesa troppo l’errore in uscita al 9′ da cui nasce il vantaggio dei toscani.

Si riscatta con alcune parate evitano il raddoppio dell’Empoli ma pesa troppo l’errore in uscita al 9′ da cui nasce il vantaggio dei toscani. Castellanos 5.5 Gioca anche un discreto primo tempo, con qualche colpo tecnico e varie soluzioni offensive. Sbaglia però il rigore nel secondo tempo: battuto centrale e basso, viene intercettato da Vasquez. Fornisce un assist per Pedro all’ 83′.

I top e flop dell’Empoli

Esposito 7. In profondità è abile a cercare lo spazio con tagli molto interessanti. Sfrutta un errore in uscita di Provedel per insaccare l’1-0.

In profondità è abile a cercare lo spazio con tagli molto interessanti. Sfrutta un errore in uscita di Provedel per insaccare l’1-0. Vasquez 6. Para un rigore a Castellanos, si immola con tre interventi provvidenziali ma subisce un gol da Pedro sul primo palo.

Para un rigore a Castellanos, si immola con tre interventi provvidenziali ma subisce un gol da Pedro sul primo palo. Viti 5 . Sbaglia la marcatura su Pedro sul gol del raddoppio biancoceleste.

. Sbaglia la marcatura su Pedro sul gol del raddoppio biancoceleste. Grassi 5. Concede troppo spazio in marcatura su Zaccagni che viene lasciato libero di colpire di testa.

