Lazio, fatta per Cancellieri

29-06-2022 21:19

La Lazio ha chiuso per Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del Verona. Come riportato da Sky Sport, il club biancoceleste ha raggiunto l’accordo con l’Hellas intorno a 7 milioni di euro più 1.5 milioni di bonus.

Nella passata stagione Cancellieri ha esordito in Serie A, riuscendo a collezionare 12 presenze e 1 gol. Lo scorso 4 giugno il classe 2002 ha invece indossato per la prima volta la maglia dell’Italia in Nazionale maggiore.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE