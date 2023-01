Lazio, Felipe Anderson: "Non facile sostituire Immobile, sono contento"

19-01-2023 20:44

Felipe Anderson, autore del gol della vittoria col quale la Lazio ga vinto contro il Bologna e guadagnato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, ha parlato subito dopo la gara.

Felipe Anderson in 25 presenze stagionali, ha già eguagliato il numero di reti (sette) messe insieme in tutta l’annata 2021/22 con la Lazio (48 presenze in tutte le competizioni).

Queste le sue parole:

“Sono molto contento per questi gol perché aiutano la squadra in un momento un po’ difficile. Perché quando siamo tornati abbiamo perso due partite importanti. Devo solo ringraziare i miei compagni di squadra che mi danno supporto perché non è facile sostituire il capocannoniere della Serie A, un calciatore che negli ultimi anni che ha fatto tanti gol. Dobbiamo essere pronti perché a volte le partite si decidono con una palla e dobbiamo stare attenti e approfittarne. Sappiamo che le squadre arrivano molto preparate. Siamo solidi in difesa, non stiamo prendendo gol, dobbiamo continuare a marcare bene, così possiamo vincere”.