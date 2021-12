Lazio-Galatasaray, Hysaj: "Vogliamo andare avanti in Europa League"

08-12-2021 17:15

Il terzino albanese della Lazio Hysaj ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Europa League contro il Galatasaray. Queste le parole del difensore:

“Siamo migliorati tantissimo. I gol li facciamo, dobbiamo imparare a non prenderli. La difficoltà maggiore? Ci vuole tempo per assorbire tutti gli insegnamenti del mister. Se si vuole giocare con la linea alta a centrocampo non bisogna sbagliare niente. Ci sono partite in cui siamo sicuri, altre in cui prendiamo 4 gol ma non va bene. Dobbiamo stare più vicini e parlare di più. Sono destro, giocare lì è più facile per me, faccio giocate più veloci. Ho fatto anche il centrale, non è il mio ruolo ma cerco di farlo al meglio. Come tutti i miei compagni voglio andare avanti il più possibile in questa competizione”.

Una domanda anche sull’alternanza tra Reina e Strakosha:

“Non c’è differenza, sono due portieri forti. Uno ha più esperienza, l’altro deve ancora crescere”.

OMNISPORT