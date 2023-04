Lazio, Gavillucci: "Sarri va sanzionato, parole inammissibili"

L'ex arbitro su Cuadrado: "Deve smetterla di ingannare gli arbitri".

24-04-2023 18:26

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex arbitro Claudio Gavillucci ha analizzato così Juventus-Napoli: “Ci riserva sempre tanto lavoro. Un discorso generale? Se prendiamo in maniera isolata i due episodi dello schiaffo di Gatti e il fallo su Lobotka, ci dovevano essere due interventi del VAR. E poi Cuadrado deve smetterla di ingannare gli arbitri. Nell’ultimo intervento, ossia il possibile calcio di rigore, è palesemente lui che cerca il fallo. Era meritevole di cartellino giallo”.

Gavillucci ha attaccato anche Sarri: “Le parole post- Torino? Che un allenatore consigli di fermare qualcuno non si può fare. Questa cosa non è ammissibile, è una sorta di pressione che non deve essere fatta. E’ scorretto e intervenga la Federazione su questo. Chi interviene in questa maniera deve essere sanzionato”.