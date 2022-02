Lazio, Giordano: "Quanto sarrismo si è visto? Pochissimo"

26-02-2022 14:55

Interpellato da Il Mattino, l’ex attaccante di Lazio e Napoli Bruno Giordano ha analizzato il momento delle due squadre che si affronteranno domani all’Olimpico: “Fa rumore il modo con cui il Napoli è uscito ma il Barcellona l’altra sera avrebbe fatto 4 gol anche a una squadra di Champions. Ora quello che bisogna evitare è piangersi addosso. Ma in Europa certi errori che in Italia ti perdonano, lì li paghi a caro prezzo”.

Sulla Lazio, Giordano non ha dubbi: “Quanto sarrismo c’è nella Lazio? Mah, poco. Pochissimo. Va ancora a strappi, ma negli ultimi venti minuti con il Porto ha creato con i lanci lunghi. Non vedo più di tre o quattro passaggi poi le cose migliori le fanno in contropiede con Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Ma Sarri è lontanissimo da quello che ha creato nel suo Napoli”.

OMNISPORT