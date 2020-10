Lazio, Hoedt ammette: "Che errore andare via"

Dopo tre anni non esaltanti tra Southampton, Celta Vigo e Anversa, Wesley Hoedt è tornato alla Lazio.

Per il momento con la formula del prestito dai Saints, ma il difensore olandese sembra avere ben chiaro il proprio futuro.

Durante la conferenza stampa di presentazione Hoedt ha svelato come è nata l’idea di tornare a Roma e ha svelato il rimpianto per la scelta di lasciare nel 2017: “Qualche settimana fa mi ha chiamato il mister, abbiamo parlato su varie cose. Inzaghi è stato importantissimo nella mia scelta, è lui che mi ha chiesto di tornare. So che ci sono dei dubbi su di me, ma darò tutto per questa maglia e per i tifosi. Ho sbagliato ad andare via, sono il primo ad ammetterlo, ma ogni tanto si sbaglia nella vita. Sono felice che ora posso cambiare tutto. Ho tre anni in più e ho fatto esperienze all’estero. Sono sicuramente più maturo come persona e come calciatore. Adesso tocca a me dimostrarlo”.

“Devo trovare il ritmo partita, ma sono pronto. Posso giocare in ogni posizione della difesa a tre, spetta al mister decidere” ha aggiunto l’ex Az Alkmaar.

Queste invece le parole del ds Igli Tare: “È stata una decisione condivisa con il mister. Cercavamo un centrale che conoscesse la lingua italiana e il nostro modulo di gioco. Su varie opzione che abbiamo valutato, abbiamo deciso per Hoedt dopo aver parlato con lui. Siamo contenti, sono convinto che sarà un grande acquisto”.



OMNISPORT | 15-10-2020 20:14