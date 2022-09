Lazio, il comunicato sulle condizioni di Immobile

26-09-2022 18:43

Dopo le polemiche mediatiche seguite alla mancata partenza di Ciro Immobile per Budapest per la partita di Nations League tra l’Ungheria e l’Italia, la Lazio ha diramato un comunicato per fare chiarezza sulle condizioni del proprio capitano, senza però fornire indicazioni sui tempi di recupero:

“Lo staff medico della S.S. Lazio – si legge – comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.

È quindi a rischio la presenza di Immobile per le prossime partite della Lazio, che alla ripresa del campionato ospiterà lo Spezia e poi sarà di scena sul campo della Fiorentina. Tra le due gare di campionato e dopo la trasferta del Franchi la squadra di Sarri sarà impegnata contro lo Sturm Graz per la fase a gironi di Europa League.