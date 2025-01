Lazio, il falconiere Bernabè si confessa alle Iene: "Ecco la mia decisione"

L'ex falconiere biancoceleste fa ammenda degli errori e spiega le 'ragioni' del gesto che ha mandato in rivolta il web. Il messaggio per Lotito durante 'Le Iene'

Lo scandalo del falconiere della Lazio non accenna a placarsi. Nel corso della trasmissione ‘Le Iene’, Juan Bernabé è stato nuovamente protagonista dopo giorni di scandali e polemiche. La pubblicazione sui social di immagini e filmati di un intervento chirurgico, riguardante l’inserimento di una protesi peniena, ha scatenato l’indignazione di molti tifosi e del Presidente Lotito che l’ha licenziato. L’ex falconiere, nel corso della trasmissione, ha mandato un ultimo messaggio rivolto proprio alla proprietà biancoceleste.

Juan Bernabé: “Non è un film porno, ma divulgazione scientifica”

Già prima dell’intervento, Bernabé aveva parlato ai microfoni de Le Iene, spiegando le sue intenzioni: “Venite con me ad assistere all’operazione, non è un film porno, ma un servizio scientifico”. L’ex falconiere era convinto di offrire un contributo utile, un’occasione per fare divulgazione medica, senza temere le possibili conseguenze e il licenziamento per violazione del codice etico della Lazio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le scuse e il momento difficile di Bernabé

Dopo il clamore suscitato, Bernabé ha deciso di fare un passo indietro: “Certo che chiedo scusa, sono pronto a pagare. Devo chiedere scusa ai genitori e ai bambini. Io volevo solo mostrare l’operazione”. Il falconiere da giorni è barricato nel suo ufficio a Formello e, dopo aver invano chiesto il reintegro, si sta rassegnando a dover lasciare per sempre la Lazio.

L’ex falconiere si è rivolto direttamente al presidente della Lazio, Claudio Lotito: “Se il presidente Lotito non mi vuole, me ne andrò, ma devo stare bene prima di poter lasciare Formello”.

Juan Bernabé: in malattia fino a mercoledì

Bernabé ha dichiarato di voler affrontare un problema alla volta: “Nella vita mi preoccupo di un problema per volta. Ora mi preoccupo della salute. È un momento difficile? Sì, ma lo supererò”.

Al momento Juan Bernabé, è coperto da un certificato medico valido fino a mercoledì, data oltre la quale dovrà lasciare definitivamente il club biancoceleste.