Lazio, il messaggio di Lotito per Tavecchio

Il presidente biancoceleste attraverso una nota del club: "Non si e' mai tirato indietro nel prendere decisioni coraggiose".

28-01-2023 16:30

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto rendere omaggio a Carlo Tavecchio, scomparso in giornata. Questo il comunicato del club biancoceleste: “Ricordiamo con affetto e commozione Carlo Tavecchio, gia’ presidente della Figc”.

“È stato alleato prezioso e leale in tante battaglie. Sempre coerente e responsabile, non si e’ mai tirato indietro nel prendere decisioni coraggiose. La sua dedizione e il suo amore per il mondo dello sport e del calcio in particolare restano nella memoria di tutti noi”, ha concluso il comunicato.