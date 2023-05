Lazio, Immobile non segna in casa da 8 mesi

A settembre l'ultimo gol all'Olimpico in campionato contro il Verona, oggi guida il riscatto degli uomini di Sarri

03-05-2023 08:37

Sono 8 mesi, 226 giorni, che Ciro Immobile non segna in campionato davanti ai suoi tifosi. Dalla partita contro il Verona del 19 settembre 2022. Oggi guida il riscatto degli uomini di Maurizio Sarri, reduci da due sconfitte consecutive, contro il Sassuolo. I gol totali stagionali del bomber sono 12, di cui 10 in campionato. Ma anche quattro infortuni muscolari.

In Conference l’ultimo sigillo all’Olimpico per Immobile: il 16 febbraio 2023 contro il Cluj nei play off. L’astinenza è lunghissima e si fa sentire. Ma con il rush finale per la Champions, Ciro vuole dare il contributo che tutti si aspettano da lui e guidare la squadra verso l’Europa che conta.