Lazio, incredibile indiscrezione di mercato: Ghoulam a un passo

26-01-2022 21:13

La redazione di Tuttomercatoweb lascia un’incredibile indiscrezione di mercato che ha come protagoniste Lazio e Napoli. Nello specifico, sembra che il terzino sinistro Faouzi Ghoulam sia a un passo dalla Lazio. Riabbraccerebbe così Maurizio Sarri, suo mentore sportivo che lo avuto anche nell’esperienza a Napoli.

Ghoulam è stato frenato da tantissimi infortuni comprese due lesioni al legamento crociato del ginocchio, ma ora è pienamente recuperato ed è pronto a mettere la sua esperienza al servizio dei biancocelesti. In questo modo per il Napoli sarebbe necessario trovare un sostituto all’altezza, cosa non facile in questi ultimi giorni di mercato.

