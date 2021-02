Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo riscattare la sconfitta col Bayern"

In vista del match contro il Bologna, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Veniamo da una brutta sconfitta, è nostro dovere smaltire al più presto quello che è successo martedì e trasformarlo in carica positiva per la gara di domani, che sarà molto delicata e dovremo affrontarla nel migliore dei modi”.

Inzaghi affronterà l’ex compagno Sinisa Mihajlovic: “Affronteremo un’ottima squadra anche sul piano delle individualità. Fa piacere rivedere Sinisa Mihajlovic, che oltre a essere un amico è un bravissimo allenatore. Sappiamo che avrà preparato la partita nel migliore dei modi. Secondo me sarà una sfida difficile, che dovremo interpretare bene sin dall’inizio. Dovremo valutare come si alleneranno oggi quelli che hanno giocato martedì. Lo sforzo sia fisico sia mentale è stato importante. Sappiamo che ci sono partite ravvicinate, cercherò di fare le scelte più idonee per la sfida di Bologna”.

OMNISPORT | 26-02-2021 15:35