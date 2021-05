Lazio, Inzaghi: "Per me stagione positiva"

In vista dell’ultimo match della Lazio contro il Sassuolo, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Stagione? Praticamente ne abbiamo fatte due in una, è stato estenuante e complicato per tutti. Post Covid molto impegnativa. C’è il rammarico della Champions, ma siamo in Europa per il quinto anno consecutivo e per me è una stagione positiva”.

Inzaghi ha scelto i match più belli della stagione: “Posso citarne tante, quella contro la Roma o col Milan. Su tutte, però, cito il confronto dell’Olimpico con il Borussia Dortmund perché rappresentava il nostro ritorno in Champions League dopo tredici anni, quella sera abbiamo disputato una grandissima partita ed abbiamo capito di poterci qualificare agli ottavi perché conoscevamo la forza dell’avversario, che non a caso è uscito poi ai quarti confrontandosi alla pari con il Manchester City”.

Diverse assenz col Sassuolo: “Avremo defezioni, oltre gli squalificati non ci sarà Milinkovic e Immobile ha qualche linea di febbre. Andremo a fare la nostra partita, cercando di onorare il campionato come abbiamo sempre fatto”.

