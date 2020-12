Lazio, Inzaghi: rinnovo ancora lontano

Nessuna fumata bianca in arrivo. Il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi è ancora piuttosto incerto e al momento lontano. In più, la sconfitta di ieri a Milano contro il Milan, non ha certo rasserenato gli animi dei due protagonisti della vicenda. Da un parte il presidente Lotito gioca al ribasso visto il cammino non esaltante della lazio in campionato; dall’altra mister Inzaghi pretende un riconoscimento importnate per quanto fatto in Champions.

Dopo Lazio-Bruges c’è stata comunque la prima proposta, ma la distanza economica è ancora considerevole ed è quindi arrivato il “no” deciso da parte dell’allenatore. Le due parti si risentiranno e si riaggiorneranno nei prossimi giorni, considerato che il presidente rimarrà a Cortina fino al 4 Gennaio, Inzaghi e Lotito si rivedranno nel 2021.

Al momento la soluzione pare tutt’altro che vicina.

OMNISPORT | 24-12-2020 14:15