L’esterno della Lazio in zona mista dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Ciro è solo da applaudire, nei primi 25-30 minuti non c'è stata partita”

04-05-2023 10:14

Il giocatore della Lazio, Manuel Lazzari, al termine della partita vinta contro il Sassuolo, si è fermato in zona mista a commentare la gara.

L’esterno della squadra allenata da Sarri ha detto: “I primi 25-30 minuti non c’è stata partita, l’unico rammarico è stato non chiudere la partita. Poi è normale che appena allenti la pressione con questa squadra che sa palleggiare molto bene puoi anche soffrire, soprattutto perché loro sono già salvi e non hanno niente da perdere. Sono liberi mentalmente e noi venivamo da due sconfitte, non era scontato fare quei 30 minuti così bene. Questi 3 punti sono fondamentali in ottica Champions”.

Lazzari ha commentato anche i momenti di difficoltà in difesa: “Nel secondo tempo sono venute meno le energie fisiche, però sappiamo abbassarci, restare compatti, difendere in 11 e questo è stato il nostro grande segreto di quest’anno. Anche stasera siamo riusciti a non subire gol, che è molto importante, ma soprattutto ad ottenere una vittoria fondamentale”. Riguardo il gol annullato con la VAR: “Avevamo esultato, poi lo hanno annullato quindi è salita un po’ di tensione, ma non ci siamo abbattuti, anzi. Abbiamo creato altre 2 o 3 occasioni da gol, facendo un primo tempo da grande Lazio. Nel secondo tempo siamo riusciti a tenere bene la loro pressione. Siamo contenti, sono punti fondamentali”.

Un pensiero anche sul cambio di Immobile: “Normale che uno come lui, capitano, vuole dare tutto fino all’ultimo minuto. Non era assolutamente arrabbiato per il cambio. È il nostro capitano, è normale volesse rimanere in campo e sicuramente tornerà al gol. Ha fatto un grande primo tempo, ha aiutato la squadra, gli hanno annullato un gol… Ciro è solo da applaudire”.