Napoli-Lazio: le accuse di Luis Alberto scatenano la bufera sul web

Tifosi divisi dopo lo sfogo di Luis Alberto: per alcuni "le decisioni di Colombo sono state corrette", per altri è stato "un arbitraggio scandaloso"

03-09-2023 09:30

Luis Alberto ha incantato il Maradona con un gol di tacco di rara bellezza e un’infinità di giocate che hanno esaltato le sue doti tecniche. Ma, a fine partita, hanno destato scalpore le accuse rivolte dallo spagnolo alla direttore di gara Andrea Colombo per i due gol annullati alla Lazio che avrebbero potuto rendere la vittoria contro i campioni d’Italia del Napoli ancora più netta. “Certi arbitri ti ammazzano il lavoro di una settimana” ha sbottato. Anche se in realtà le decisioni prese grazie al Var e la on-field-review sono state giuste.

Le accuse di Luis Alberto all’arbitro: cosa ha detto lo spagnolo

Sul risultato di 2-1 per la Lazio sono stati annullati due gol in pochi minuti alla squadra di Sarri, entrambi per fuorigioco. Prima era andato a bersaglio Zaccagni su imbucata di Guendouzi, poco dopo proprio l’ultimo arrivato Guendouzi. “Con questi arbitri non si può giocare, fate venire arbitri con personalità, perché così ti ammazzano – ha detto il ‘Mago’ a caldo -. Meno male che abbiamo vinto, lo dico oggi, altrimenti sembra che cerchiamo scuse. Non aggiungo altro perché altrimenti mi squalificano”.

Napoli-Lazio, i tifosi si spaccano sul web: c’è chi difende l’arbitro

Le parole del giocatore della Lazio hanno scatenato una vera e propria tempesta sul web, che hanno coinvolto tifosi di tutte le squadre. “Luis Alberto pensasse a giocare visto che di arbitraggio non capisce nulla. Entrambi i gol erano da annullare. Non c’è nulla di cui discutere” scrive su Twitter Germano Croce.

“Non mi pare sia stata infranta la regola del fuorigioco. C’erano e il Var li ha segnalati, è una delle poche certezze, il fuorigioco” aggiunge Gianky Kalume. “Fa rabbia, comprensibile, ma le decisioni arbitrali erano corrette. Si rilassi Luis Alberto, ha fatto una partita sontuosa e ha vinto comunque con pieno merito come hanno potuto vedere tutti” commenta Masaniello.

C’è chi dà ragione al duro sfogo di Luis Alberto

“Arbitraggio infame. Dal gol annullato al fatto di non aver fischiato un fallo a favore della Lazio, se non quando Osimhen alla fine ha tentato di spezzare la gamba a Romagnoli” afferma Mr T. “Arbitraggio scandaloso per il Napoli. E poi parlano della Juve” rincara la dose Christian James.

C’è anche chi va oltre. “Partita da ufficio inchieste. Onore al coraggio di Luis Alberto, ma stasera è una sconfitta per lo sport. Vergogna” twitta Bibo. “Ha ragione: ammonizioni a senso unico, falli non fischiati per tutta la partita. Per non parlare del secondo goal annullato” chiosa Fabrizio Marsala.