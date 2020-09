Lazio, l'infortunio di Lulic diventa un caso

Senad Lulic non mette piede in campo da febbraio. L’infortunio alla caviglia ha tenuto fuori il capitano della Lazio per il resto dell’ultima stagione, ripartita dopo il lockdown, ma ad alimentare dubbi sul rientro del bosniaco resta l’incertezza su quando potrà tornare disponibile per l’annata in procinto di iniziare.

A far chiarezza, scacciando rumors legati alle proprie condizioni di salute e sul futuro, ci ha pensato via Instagram lo stesso bosniaco: “Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro – ha detto – L’unica verità è che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema”.

“Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile”.

OMNISPORT | 05-09-2020 12:48