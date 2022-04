Lazio, l'omaggio dei tifosi a Signori: l'ex bomber ringrazia

03-04-2022 13:01

Durante il match dell’Olimpico, in cui la Lazio ha battuto il Sassuolo 2-1, i tifosi biancocelesti hanno omaggiato Mihajlovic ma non solo. Dalla Curva Nord sono partiti cori anche per Simeone e Beppe Signori, tre volte capocannoniere della Serie A con i capitolini.

Per Signori si è infatti innalzato il coro: “E segna sempre lui, si chiama Beppe Signori”. Un omaggio ovviamente gradito all’ex bomber biancoceleste, che suoi social ha commentato: “Appena ricevuto! Grazie ragazzi! Sempre forza Lazio! Siete stupendi!”.

OMNISPORT