Lazio, Lotito: "Milinkovic non ha prezzo ma non farò crociate"

25-05-2022 09:41

Milinkovic resta oppure no? Lotito prova a dare una risposta ai tifosi della Lazio: “Sergej è l’oggetto di desiderio di tutti. Non ha un prezzo di mercato, perché i prezzi li fa chi mette gli oggetti in vendita. Io non l’ho messo in vendita: nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta che lo soddisfi da un punto di vista professionale, quindi parliamo delle prime cinque squadre al mondo, e da un punto di vista economico, e qualora quest’offerta dovesse soddisfare le esigenze della Lazio, io non mi metterò a fare le crociate contro Milinkovic, perché non lo meriterebbe”.

Lotito ha analizzato anche il futuro di Sarri: “Il rapporto tra me e lui è sempre stato molto forte, di stima reciproca. Ritengo che sia un grande professionista, uno che vive esclusivamente di calcio e che, da quello che mi ha detto, si trova bene alla Lazio perché è un posto dove si può fare calcio. Se Sarri resterà sulla panchina della Lazio nella prossima stagione? Se i contratti valgono, dovrebbe essere così”.