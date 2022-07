Lazio, Lotito rassicura i tifosi su Milinkovic

17-07-2022 17:16

La Lazio sta cercando di accontentare le richieste di Sarri in vista della prossima stagione. Non sono mancati addi in casa biancoceleste, ma anche arrivi graditi, tra tutti quello del tifoso Romagnoli dal Milan.

In tanti però si stanno chiedendo che fine farà Milinkovic. Il campione serbo, dopo l’ennesima stagione di altissimo livello, potrebbe lasciare la Capitale ma il presidente Lotito ha risposto così ai tifosi: “Se vendo Sergej? Perché l’ho messo in vendita?“.

