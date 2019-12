Lazio, Luis Alberto: "Dimentichiamoci dello Scudetto"

In una lunga intervista a Goal.com, Luis Alberto si è soffermato su diversi temi, tra cui il sogno Scudetto: "Non è un obiettivo razionale. Per ora dobbiamo dimenticarlo. Guardiamo partita per partita e, ad aprile, valuteremo a che punto ci troveremo".

Lo spagnolo ha elogiato il lavoro dell'allenatore dei biancocelesti Inzaghi: "Il vero colpevole di questo grande momento è solo Simone Inzaghi. Merito anche alla società per il grande blocco che ha saputo creare", chiude il fantasista della Lazio.

SPORTAL.IT | 26-12-2019 09:55