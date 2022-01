Lazio, caso Luis Alberto: Lotito spara alto per venderlo a gennaio

12-01-2022 18:24

La Repubblica – Roma riporta il continuo malessere di Luis Alberto, che mal digerisce i dogmi rigidi di Sarri e non avrebbe preso bene la panchina contro l’Inter dell’ultimo turno di campionato. Da tempo ormai lo spagnolo vuole lasciare la Capitale in cerca di un tecnico che lo sappia valorizzare di più, ma il suo desiderio è frenato dalle esose richieste di Claudio Lotito, che per farlo partire a gennaio chiede almeno 30 milioni di euro.

Tanti per questo periodo per quasi tutti i club interessati a cominciare dall’Inter, che aveva chiesto informazioni prima dell’esplosione di Hakan Calhanoglu. Probabile dunque che Luis Alberto rimarrà a Roma almeno fino a giugno.

