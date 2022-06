Lazio, Marcos Antonio è in città per le visite

20-06-2022 12:44

Primo acquisto in arrivo per la Lazio di Maurizio Sarri che accoglie il brasiliano Marcos Antonio, centrocampista che nella scorsa stagione ha giocato nello Shakhtar Donetsk del tecnico italiano Roberto De Zerbi. Il 22enne neo centrocampista dei capitolini è sbarcato questa mattina a Fiumicino per sostenere le visite mediche alla clinica Paideia.

La trattativa è stata conclusa sulla base di un 8 milioni più 2 di bonus agli ucraini. Prima di firmare il contratto che lo legherà alla società biancoceleste, però, il brasiliano dovrà superare le visite mediche. La stessa Lazio sui suoi profili social ha dato il ‘benvenuto’ al giocatore con tanto di foto sorridente.

