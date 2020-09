Lazio, non solo Kumbulla per la difesa

Dopo aver perfezionato le operazioni Farias e Muriqi, la Lazio ha necessità di rinforzare il pacchetto arretrato. Il sogno resta Kumbulla che l’Hellas Verona valuta non meno di 30 milioni di euro (i biancocelesti avrebbero offerto 20 milioni più il cartellino di Anderson).

Non mancherebbero le alternative a Kumbulla. In particolare attenzione al nome di Kempf, difensore di proprietà dello Stoccarda. Potrebbe diventare un’occasione Rekik, in scadenza di contratto con l’Hertha Berlino.

OMNISPORT | 11-09-2020 07:43