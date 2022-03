Lazio, piace Carnesecchi dell'Atalanta: possibile scambio

13-03-2022 09:27

La Lazio continua a sondare il terreno per il ruolo di portiere. In questa stagione, ne Strakosha ne tanto meno Reina hanno garantito prestazioni all’altezza, e dunque in estate ci sarà sicuramente una rivoluzione tra i pali.

A parlarne questa mattina è il Messaggero, ripreso anche da Calcio News 24. Se l’idea Kepa rimane viva (anche se le vicende del Chelsea mettono momentaneamente in stand-by i discorsi) sembra che a Sarri piaccia molto il giovane Carnesecchi dell’Atalanta, ora in prestito alla Cremonese prima in Serie B.

Con la Dea ci potrebbe essere anche l’ipotesi di uno scambio, scrive sempre il giornale, dato che agli orobici piace molto Manuel Lazzari, che non Sarri non sta performando come ci si aspettava.

