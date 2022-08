Lazio, problemi per Luis Alberto: aspetta ormai solo la cessione

03-08-2022 12:21

Luis Alberto, riporta la Gazzetta dello Sport, è ormai un corpo estraneo nella Lazio. nel gioco di Sarri non si è mai trovato bene, e continua a chiedere la cessione, anche se ha già dichiarato di accettare solamente il Siviglia.

Tuttavia, gli spagnoli al momento non si sono fatti vivi, e anche Monchi, ds degli iberici, ha sottolineato che la società ha altre priorità sul mercato al momento. In tutto questo Lotito non intende svenderlo e parte da una richiesta di 30 milioni, puntando ad incassarne minimo 20.

La situazione rischia di farsi ingarbugliata.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE