Lazio, Romagnoli: "Gol? Vorrei farne di più"

02-10-2022 15:38

Romagnoli ha segnato il suo primo gol in biancoceleste nel successo per 4-0 della Lazio di Sarri sullo Spezia di Gotti. L’ultima rete di Alessio Romagnoli in Serie A risaliva al 28/11/2021 in Milan-Sassuolo, le sue ultime quattro reti nel torneo sono tutte arrivate in gare interne.

Queste le parole del difensore a DAZN:

“Questa è la maglia più importante che ho, l’ho cambiata tra primo e secondo tempo regalandola ai tifosi. Gol? Bello o brutto era sufficiente che entrasse la palla. Abbiamo fatto un’ottima prova e adesso ce la godiamo. Noi ci impegniamo sempre per fare meglio, io sono arrivato da poco però la squadra lavora da 14 mesi e i progressi si notano. Il torneo è lungo, c’è pure l’Europa League dove serve qualificarci. Adesso ci divertiamo. Fare gol mi piace ma dovrei farne di più. Maestrelli oltre che un grande tecnico è una brava persona, è giusto dedicargli la curva perchè amato da tutto il popolo laziale”.