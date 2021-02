Lazio-Sampdoria, la convinzione di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali biancocelesti prima della bella sfida di domani all’Olimpico contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dopo una serie di sette vittorie e un pareggio, la Lazio ha perso l’ultima gara di Serie A contro la Sampdoria (0-3 a ottobre); i biancocelesti non perdono entrambe le sfide contro i blucerchiati in un singolo campionato dal 1991/92.

Queste le sue parole di presentazione della sfida:

“Domani sarà una partita complicata contro un avversario in salute e con un allenatore tra i più bravi in circolazione. Farà di tutto per crearci dei problemi come ha fatto all’andata, stiamo cercando di prepararla nel migliore dei modi. La nostra striscia di 6 vittorie consecutive si è interrotta a Milano dove avremmo meritato di più, abbiamo fatto un’ottima gara ma condita da degli errori e facilitata dai primi due gol, uno frutto di un rimpallo e l’altro con il rigore”.

La Lazio è imbattuta da 14 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (11V, 3N): per i biancocelesti si tratta della seconda striscia aperta più lunga, dopo quella contro la Triestina (22 gare interne senza sconfitte, l’ultima delle quali però nel 1959). Tuttavia Simone Inzaghi si approccia a questo match con parecchie defezioni nel reparto arretrato, cosa che potrebbe complicare non poco le cose:

“Abbiamo delle defezioni ma siamo abituati in questi anni, cercheremo di fare di necessità virtù. C’è Musacchio che ha una settimana in più di lavoro, c’è Parolo che in quel ruolo ci ha giocato parecchie volte perché purtroppo è un annata in cui con i difensori siamo sempre in emergenza. Conterà più la voglia, la corsa e l’aggressività che metteranno i ragazzi in campo che l’aspetto tattico. Se farò turnover? Con così tante defezioni è difficile. Siamo contenti di affrontare la migliore squadra al mondo martedì ma ora il mio pensiero è al 100% sulla Sampdoria perché in questo momento è la cosa principale per noi. Oggi faremo allenamento e poi valuterò il da farsi per la partita di domani”.

OMNISPORT | 19-02-2021 14:57