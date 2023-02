Lazio, Sarri: "Arbitraggio molto discutibile"

Il tecnico dei biancocelesti: "La squadra è rimasta con la testa in campo per tutta la gara e questo atteggiamento mi è piaciuto".

16-02-2023 23:40

Al termine del match di Conference League vinto contro il Cluj, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Oggi l’arbitraggio è stato alquanto discutibile e mi dispiace perché la partita che è venuta fuori è stata molto faticosa e tra poco si rigioca. Immobile ha fatto un gol importante e bello, sia per gesto atletico che per valore. La squadra è rimasta con la testa in campo per tutta la gara e questo atteggiamento mi è piaciuto”.

Sarri ha analizzato la prestazione di due giocatori: “Gila? Gli ingressi sono stati di buon livello e Mario è entrato molto bene, con la testa piena di applicazione e attenzione. Marcos? Mi dispiace anche perché stava facendo una gara di buon livello, ma l’unica soluzione che avevamo era quella. Lui è stato splendido perché ha capito la situazione”.

Infine, Sarri ha concluso parlando della Salernitana: “Dobbiamo preparare la partita più mentalmente che tatticamente anche perché non sappiamo come giocheranno”.