Lazio, Sarri attacca: "Ormai faccio il regista"

05-12-2021 21:04

Maurizio Sarri, dopo la vittoria sulla Sampdoria per 3-1, ha criticato ancora i troppi impegni stagionali: “Siamo al punto che non ci alleniamo mai, giochiamo ogni tre giorni, lavoriamo molto sui filmati, faccio il regista televisivo”.

Gara chiusa nel primo tempo, ma il doppio giallo a Milinkovic-Savic ha riacceso la partita: “Ha perso la pazienza? Mi sembra l’abbia persa anche l’arbitro. Sergej ha solo detto: “Nell’azione prima non hai visto un ca***”, sicuramente non ha visto ma mi sembra una situazione di così facile gestione per un arbitro esperto che anche lui poteva avere più pazienza”.

Un po’ d’ansia per Immobile: “Ciro non ho capito se aveva dolore al ginocchio e quindi ha deciso di fermarsi, dobbiamo capire se è una botta o uno stiramento al collaterale. Se è solo un colpo dovrebbe essere una cosa velocissima”.

