Lazio, Sarri: "Noi più equilibrati, ora serve più continuità"

27-08-2022 00:11

“Stiamo dando dei segnali attraversando senza rischiare fasi di difficoltà della partita. Abbiamo acquisito in ordine e compattezza, se poi viene fuori la qualità che abbiamo possiamo vincere contro chiunque. Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-1 all’Olimpico sull’Inter. “Ora dobbiamo dare un seguito, trovare continuità, senza pensare che con altre squadre sia più facile. I cambi di Pedro e Luis Alberto? Ho avuto l’impressione che l’intensità a centrocampo fosse in calo e ho pensato che potevo rischiare due giocatori leggeri ma molto tecnici come loro”.