Lazio, Sarri: "Non possiamo fare più di una competizione"

Il tecnico biancoceleste ha analizzato l'amaro ko in casa dell'AZ Alkmaar e l'eliminazione dalla Conference League.

16-03-2023 23:59

L’unica squadra italiana eliminata agli ottavi delle coppe europee è alla fine la Lazio, fuori dalla Conference League dopo il doppio 2-1 subito dall’AZ Alkmaar. Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Andiamo fuori giustamente. Siamo stati in partita fino al pari poi non ci abbiamo più creduto giocando senza la convinzione necessaria. L’impressione è che la squadra abbia fatto fatica a continuare a crederci”.

Il bilancio europeo per Sarri è il seguente: “Non abbiamo la struttura per fare più di una competizione per volta. Sotto tutti i punti di vista: fisica, mentale e numerica. Ogni volta che facciamo cinque o sei cambi paghiamo le conseguenze. Forse non siamo pronti per queste competizioni”. All’orizzonte il derby con la Roma: “Ci sono giocatori al lumicino di energie, per la quantità di minuti giocati negli ultimi 70 giorni”.