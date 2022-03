Lazio, Sarri: "Persa la testa dopo il primo gol"

20-03-2022 20:52

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri a Dazn ha spiegato il brutto ko con la Roma: “Preso il gol la testa è andata via, non siamo riusciti a rimanere lucidi, ma c’erano novanta minuti per metterla a posto, e invece non ce l’abbiamo fatta”.

“La cosa buona è che di solito dopo certi ko la squadra reagisce ma la risposta di oggi ci lascia perplessi”, ha continuato Sarri.

“L’approccio non è esistito, abbiamo preso gol dopo un minuto e questo ci ha tagliato le gambe. Dispiace per il pubblico. I problemi tattici oggi passano in secondo piano, il problema è che la squadra non è scesa in campo e ha commesso degli errori banali”.

