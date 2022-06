Lazio: Sarri punta tutto su Carnesecchi

13-06-2022 09:27

Si avvicina all risoluzione il nodo legato alla scelta del portiere in casa Lazio.

Dagli ultimi rumors colti a Formello, sembra che la formazione biancoceleste punti dritta verso l’ex portiere della Cremonese Carnesecchi, anche a costo di attendere la sua completa guarigione alla spalla. Già perchè il numero uno della nazionale Under 21 ha da qualche tempo un problema non da poco alla spalla che però, dopo vari consulti medici ha deciso di non operare, ma di seguire un iter più conservativo.

Sarri quindi non intende rinunciare al portiere di proprietà dell’Atalanta: lui potrebbe essere il rinforzo della Lazio tra i pali, anche se prima di accelerare e chiudere la trattativa, il club di Lotito aspetta giusto l’ultimo consulto medico.

