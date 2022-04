Lazio, Sarri: "Speravo in questo atteggiamento. Non penso al mercato"

02-04-2022 21:45

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la bella vittoria per 2-1 contro il Sassuolo. La Lazio ha vinto due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso novembre (quattro in quell’occasione).

Queste le parole di Sarri:

“Speravo in questo atteggiamento, la vittoria non è obbligatoria. Tante scorie dopo il debry, soprattutto in me e rischiavamo di giocare male una gara contro una formazione forte. Contro la Roma non abbiamo giocato e mi vergognavo quando andavo a Formello verso tifosi e staff, ero dispiaciuto non tanto la sconfitta ma per la prestazione. Il Sassuolo aveva segnato otto gol in due partite e noi non gli abbiamo concesso quasi niente, un’occasione nel primo tempo e due nella ripresa. Questa gara poteva finire 5-1 per noi senza nessun problema”.

Una parola anche sulla prestazione di Ciro Immobile:

“Era preoccupato, ha sbagliato 2-3 gol che non sbaglia mai, ma poi ha aiutato molto la squadra. Stiamo costruendo in vista del futuro. Dobbiamo evitare cali di tensione come nel derby e su questo stiamo lavorando. Quando questa squadra si entusiasma troppo va in blackout. Il mercato non è nei miei pensieri, se avremo richieste per dei giocatori ne parlerò col Presidente. Ora mi concentro sul finale di stagione e non penso al mercato”.

