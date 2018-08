Lazio, sei club vogliono Milinkovic-Savic

Giorni decisivi per il futuro di Milinkovic-Savic. Il duo Lotito-Tare ha ribadito la volontà della Lazio: il serbo via solo se arriveranno offerte indecenti, quindi superiori ai 120 milioni di euro richiesti per il suo cartellino. L'agente del giocatore Kezman avrebbe in mano diverse proposte, soprattutto provenienti dalla Premier League. La finestra di calciomercato estivo in Inghilterra chiuderà giovedì 9 agosto. Le "grandi2 hanno quindi poco tempo per completare le proprie rose.

Sulle tracce di Milinkovic-Savic ci sarebbero ben tre club inglesi. Due sarebbero noti (il terzo club interessato potrebbe essere, a sorpresa, il Manchester City), ossia Chelsea e Manchester United. Attenzione, in particolare, ai Red Devils. Il tecnico Mourinho, dopo l'ennesima sconfitta contro il Bayern Monaco, ha chiesto, in maniera piuttosto decisa, ai propri vertici societari rinforzi importanti. Il serbo sarebbe il primo nome della lista. In Spagna, invece, sono in tanti a credere che il Real Madrid si farà avanti, presto, per trovare l'accordo con Lotito per il forte centrocampista. Florentino Perez, numero uno dei blancos, ha necessità di un grande colpo per riaccendere la piazza, ancora amareggiata per l'addio di Cristiano Ronaldo e preoccupata per le voci attorno a Modric.

Non mancherebbero anche le opzioni italiane. Il Milan, dopo il doppio colpo Higuain-Caldara, sogna un grande centrocampista. Vendendo tanti esuberi, l'offerta a Lotito potrebbe diventare reale. Attenzione anche alla Juventus, soprattutto se Pjanic dovesse partire. Milinkovic-Savic, da tempo, è un sogno di Marotta e soci. Chiaramente i tifosi della Lazio si augurano che le voci restino tale e Milinkovic-Savic rimanga biancoceleste, almeno per la prossima stagione.

SPORTAL.IT | 06-08-2018 08:50