Lazio, si avvicina il decennale del 26 maggio: Lulic torna a Roma

In vista della storica Coppa Italia vinta in finale contro i rivali di sempre, i biancocelesti dovrebbero indossare una maglia speciale.

20-04-2023 19:30

Tra poco più di un mese, la Lazio festeggerà il decennale della storica Coppa Italia vinta contro la Roma il 26 maggio 2013. Stando al Corriere dello Sport, la Mizuno per l’occasione dovrebbe creare una maglia speciale celebrativa, ma c’è molto di più.

In vista di Lazio-Cremonese infatti, in programma per il momento il 28 maggio, c’è l’idea di far tornare allo stadio Senad Lulic, l’eroe della finale vinta per 1-0 dai biancocelesti e decisa proprio da un gol del bosniaco. Un’occasione anche per riscattare il mancato giusto saluto che la società gli ha privato due anni fa dopo l’addio.