Lazio, Simone Inzaghi annuncia: "Mio rinnovo è pronto"

Simone Inzaghi si gode la vittoria della sua Lazio sul Sassuolo e intanto attende con fiducia di incontrare il club. Tema della conversazione: un rinnovo che appare ormai imminente.

Lo spiega senza giri di parole lo stesso tecnico biancoceleste dal dopopartita dell’Olimpico: “Non so se il rinnovo arriverà già in settimana. So che ieri ho visto il presidente che mi ha detto che è tutto fatto. Io aspetto con fiducia, sono pronto”.

Simone Inzaghi conferma poi un rapporto con Lotito senza crepe da molti anni: “Andiamo molto d’accordo, anche oltre il calcio. Credo che in 17 anni abbiamo discusso solo una volta. Probabilmente troveremo una soluzione nel corso di questa settimana. La partita che più mi ha fatto felice in questo nostro buon momento? Ovviamente il derby”.

OMNISPORT | 24-01-2021 21:34