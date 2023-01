19-01-2023 17:48

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare a Mediaset ha parlato prima del match di Coppa Italia contro il Bologna: “Cosa manca per il salto di qualità? Non è un obiettivo facile, l’anno scorso siamo stati quinti. Quest’anno eravamo secondi, poi siamo calati. Sono cose che per una squadra come la nostra che riesce a esprimersi al meglio in alcune partite succedono, cercheremo di spingere anche noi da fuori per trovare quel qualcosa che ci manca. Ci manca poco, la continuità è fondamentale. Su questo dobbiamo essere tutti d’accordo”.

Tare punta su Sarri: “Abbiamo portato un allenatore con l’esperienza di Sarri e il suo modo di motivare la squadra serve per fare quel passo che ci manca”.