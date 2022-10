Lazio, tifosi preoccupati per Milinkovic in vista della Roma

29-10-2022 18:26

A Roma si parla già del derby da un po’, come sempre accade. I tifosi della Lazio, sui social, non hanno nascosto una loro preoccupazione in vista della stracittadina del 6 novembre: la diffida di Milinkovic.

Già perché il leader della Lazio, se dovesse essere ammonito contro la Salernitana, salterebbe il match contro la Roma. Tanti tifosi biancocelesti sperano addirittura che il serbo non giochi domani, anche perché Sarri al derby dovrebbe già rinunciare a Immobile (salvo un clamoroso recupero). Vedremo quale sarà la scelta del tecnico.