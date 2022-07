Lazio: tra gli svincolati spunta l'idea Vecino

16-07-2022 12:02

In caso di mancata partenza di Luis Alberto, la Lazio non avrebbe la disponibilità liquida per portare a Formello uno tra Maurizio Sarri e Piotr Zielinski, tra le scelte di Maurizio Sarri.

Secondo il Messaggero, torna in auge il nome di Matias Vecino, per il quale si registrano nuovi contatti tra la società ed il suo entourage.

L’uruguaiano si è svincolato dall’Inter ed è l’alternativa a basso costo in caso di mancata partenza di Luis Alberto e Savic.

